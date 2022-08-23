Госдеп США выступил против приезда Родмана в Россию

— Мы узнали из СМИ о желании Денниса Родмана поехать в Россию. Подчеркиваем, он не уполномочен на это правительством Соединенных Штатов. Несколько недель назад от нас поступило сообщение России с серьезным предложением по освобождению Пола Уилана и Бритни Грайнер. И считаем, что все иные попытки в этом направлении только помешают осуществлению нашего плана, — сказал Прайс на регулярном брифинге.