Госдеп США выступил против приезда Родмана в Россию

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс исключил вариант, при котором бывший звездный баскетболист НБА Деннис Родман будет представлять власти США в поездке в Россию по делу Бритни Грайнер.
Ранее 61 летний Родман заявил о намерении приехать в Россию, чтобы помочь Грайнер, которая 4 августа была приговорена Химкинским городским судом к 9 годам колонии общего режима по делу о контрабанде наркотических средств. 31 летняя баскетболистка была задержана в феврале при попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт Шереметьево.
— Мы узнали из СМИ о желании Денниса Родмана поехать в Россию. Подчеркиваем, он не уполномочен на это правительством Соединенных Штатов. Несколько недель назад от нас поступило сообщение России с серьезным предложением по освобождению Пола Уилана и Бритни Грайнер. И считаем, что все иные попытки в этом направлении только помешают осуществлению нашего плана, — сказал Прайс на регулярном брифинге.
Команда защиты Грайнер в середине августа подала апелляционную жалобу на приговор Химкинского городского суда.