Камила Валиева снялась в клипе Вани Дмитриенко

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире фигуристка Камила Валиева опубликовала в своём телеграм-канале фотографии со съёмок музыкального клипа российского исполнителя Вани Дмитриенко. Также спортсменка поделилась коротким видеороликом.

«Классный съёмочный день. Спасибо всей команде Вани Дмитриенко за новый опыт. Жду выхода ролика», — написала Валиева.

Помимо золота Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, на счету 16-летней Камилы Валиевой имеется четвёртое место в личном турнире. Спортсменку допустили до него, несмотря на допинг-скандал.