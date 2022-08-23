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1 час назад

Камила Валиева показала кадры со съёмок музыкального клипа со своим участием

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире фигуристка Камила Валиева опубликовала в своём телеграм-канале фотографии со съёмок музыкального клипа российского исполнителя Вани Дмитриенко. Также спортсменка поделилась коротким видеороликом.

Камила Валиева снялась в клипе Вани Дмитриенко
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Классный съёмочный день. Спасибо всей команде Вани Дмитриенко за новый опыт. Жду выхода ролика», — написала Валиева.

Помимо золота Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, на счету 16-летней Камилы Валиевой имеется четвёртое место в личном турнире. Спортсменку допустили до него, несмотря на допинг-скандал.

Валиева уступила Анне Щербаковой, Александре Трусовой (обе — Россия) и Каори Сакамото (Япония), завоевавшим золото, серебро и бронзу соответственно. В сезоне-2021/2022 Камила Валиева также становилась победительницей чемпионата России и Европы.

Около спорта,Камила Валиева,Каори Сакамото,Александра Трусова,Анна Щербакова,
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