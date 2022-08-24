Главу МОК Томаса Баха призвали отказаться от Louis Vuitton на Олимпиаде

Зоозащитная организация PETA обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой посодействовать в борьбе за этичное отношение к животным во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает WWD.

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В письме к президенту МОК Томасу Баху вице-президент PETA Мими Бекечи призвала комитет «принимать спонсорство LVMH или любой другой связанной с модой компании только в случае, если она согласится прекратить продажу изделий из меха или кожи экзотических животных».

Бекечи заявила, что пандемии COVID-19 способствовали фермы по разведению пушных зверей. По ее мнению, стесненные условия «подстегнули распространение [вируса] как среди людей, так и среди диких животных» и способствовали появлению «опасных мутаций, угрожавших эффективности вакцин».

Она добавила, что руководству модных домов прекрасно известно, что животные на фермах «терпят условия, сравнимые с теми, что были на рынках Уханя, откуда, как предполагается, началось распространение COVID-19».

В своем письме вице-президент PETA отметила, что компания LVMH «пока что не проявила ответственности и продолжает рисковать здоровьем общественности, продавая норковые шубы и сумки из питона».

Будет ли спонсировать LVMH Олимпийские игры в Париже, пока неизвестно. В 2016 году Олимпийский комитет Франции действительно обратился к конгломерату с просьбой о поддержке, однако о достижении каких-либо договоренностей не сообщалось.