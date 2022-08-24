Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

PETA призвала Международный Олимпийский комитет не принимать деньги от LVMH

Газета.Ruиещё 1

Зоозащитная организация PETA обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой посодействовать в борьбе за этичное отношение к животным во время Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает WWD.

Главу МОК Томаса Баха призвали отказаться от Louis Vuitton на Олимпиаде
Фото: Газета.руГазета.ру

В письме к президенту МОК Томасу Баху вице-президент PETA Мими Бекечи призвала комитет «принимать спонсорство LVMH или любой другой связанной с модой компании только в случае, если она согласится прекратить продажу изделий из меха или кожи экзотических животных».

Бекечи заявила, что пандемии COVID-19 способствовали фермы по разведению пушных зверей. По ее мнению, стесненные условия «подстегнули распространение [вируса] как среди людей, так и среди диких животных» и способствовали появлению «опасных мутаций, угрожавших эффективности вакцин».

Она добавила, что руководству модных домов прекрасно известно, что животные на фермах «терпят условия, сравнимые с теми, что были на рынках Уханя, откуда, как предполагается, началось распространение COVID-19».

В своем письме вице-президент PETA отметила, что компания LVMH «пока что не проявила ответственности и продолжает рисковать здоровьем общественности, продавая норковые шубы и сумки из питона».

Будет ли спонсировать LVMH Олимпийские игры в Париже, пока неизвестно. В 2016 году Олимпийский комитет Франции действительно обратился к конгломерату с просьбой о поддержке, однако о достижении каких-либо договоренностей не сообщалось.

Ранее в Австралии зоозащитница пришла в бутик Louis Vuitton в стрингах, обмазавшись кровью.

Около спорта,Томас Бах,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители