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1 час назад

Километровая очередь собралась в Воронеже за билетами на матч «Факел» — «Спартак»

Никита Бородкин

Гигантская очередь за билетами на матч «Факел» — «Спартак» собралась в Воронеже. Как сообщает Telegram-канал SHOT, людям приходится ночевать у местного стадиона, чтобы попасть на игру.

Километровая очередь собралась в Воронеже за билетами на матч «Факел» — «Спартак»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Накануне администрация «Факела» придумала новый способ борьбы с перекупщиками билетов — теперь их продают только в кассах, и не более двух в одни руки. Но некоторые спекулянты нашли выход из ситуации: они нанимают людей, которые стоят в очереди и покупают для них билеты, которые после перепродаются через интернет с огромной наценкой.

Напомним, что матч «Факел» — «Спартак» состоится 27 августа на воронежском стадионе. Последний раз команды играли в 2001 году — тогда московский клуб выиграл с разгромным счетом 0:5.

Около спорта,Спартак,
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