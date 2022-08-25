Километровая очередь собралась в Воронеже за билетами на матч «Факел» — «Спартак»

Гигантская очередь за билетами на матч «Факел» — «Спартак» собралась в Воронеже. Как сообщает Telegram-канал SHOT, людям приходится ночевать у местного стадиона, чтобы попасть на игру.

Накануне администрация «Факела» придумала новый способ борьбы с перекупщиками билетов — теперь их продают только в кассах, и не более двух в одни руки. Но некоторые спекулянты нашли выход из ситуации: они нанимают людей, которые стоят в очереди и покупают для них билеты, которые после перепродаются через интернет с огромной наценкой.