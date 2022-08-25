В Казани возбудили дело о "смытой" дождем лыжно-биатлонной трассе

Июльское ЧП на лыжно-биатлонной трассе в казанском поселке Мирный обернулось возбуждением уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Подозреваемых в нем пока нет, сообщили "Реальному времени" в МВД Татарстана.

Фото: Реальное время Реальное время

Дело возбуждено в Главном следственном управлении МВД республики в отношении неустановленных лиц, занимавшихся проектированием и строительством объекта. Ущерб предполагаемого хищения пока не озвучивается. Зато ранее со стороны госзаказчиков спортобъекта называлась цифра в 200 млн рублей, которые необходимы для устранения последствий июльского ливня, размывшего часть трассы.

О ситуации ранее высказался министр спорта Татарстана Владимир Леонов — по его словам, есть сложности с основанием рядом с трассой. Объект уникальный, мы старались сделать его максимально удобным для лыжников и биатлонистов.

— Вы видели, что творилось с погодой, пошел оползень, и мы не можем его уловить, не хватает берегоукрепления. Но это не мешает ребятам тренироваться, с 1 сентября будет новый набор. Приведем все в порядок. Это вопрос проектных решений, будем решать в рабочем порядке, — сказал Леонов.