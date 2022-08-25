Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+32° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
44 минуты назад

Голкипер Чагров рассказал об отношении к русским в Исландии

Илья Родин

Вратарь Никита Чагров заявил в интервью Sport24, что спецоперация не повлияла на отношении к нему жителей Исландии. Он пояснил, что с марта 2022 года был только один незначительный инцидент.

Голкипер Чагров рассказал об отношении к русским в Исландии
Фото: ВикипедияВикипедия

Отмечается, что Чагров ранее играл за российские футбольные клубы «Тамбов» и «Ростов». В настоящее время он выступает за исландский ФК «Кордренгир».

«С 3 марта — никаких проблем! Никого не пугает, что я русский», - подчеркнул футболист.

Он уточнил, что однажды на его матч пришел болельщик с украинским флагом. Он размахивал им за воротами Никиты. По его мнению, это не являлось проявлением ненависти.

«Это было тяжело»: Украинская легкоатлетка о критике ее фото с россиянкой

Чагров добавил, что у него очень хорошие отношения с хозяйкой гостиницы, в которой проживают игроки. Вместе с коллегами он называет ее «наша исландская мама».

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты смогли миром разрешить конфликт с гражданином Украины, который остановился возле автобуса и попытался спровоцировать их на конфликт.

Около спорта,Никита Чагров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители