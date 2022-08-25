Голкипер Чагров рассказал об отношении к русским в Исландии

Вратарь Никита Чагров заявил в интервью Sport24, что спецоперация не повлияла на отношении к нему жителей Исландии. Он пояснил, что с марта 2022 года был только один незначительный инцидент.

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Отмечается, что Чагров ранее играл за российские футбольные клубы «Тамбов» и «Ростов». В настоящее время он выступает за исландский ФК «Кордренгир».

«С 3 марта — никаких проблем! Никого не пугает, что я русский», - подчеркнул футболист.

Он уточнил, что однажды на его матч пришел болельщик с украинским флагом. Он размахивал им за воротами Никиты. По его мнению, это не являлось проявлением ненависти.

Чагров добавил, что у него очень хорошие отношения с хозяйкой гостиницы, в которой проживают игроки. Вместе с коллегами он называет ее «наша исландская мама».