Бывший вице-президент «Анжи» прострелил ноги спортсмену в Грозном

Бывший вице-президент футбольного клуба Махи Идрисов расстрелял из «Стечкина» ноги спортсмену Надиру Хабибову в Грозном. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Телеграм-канал «Baza» Телеграм-канал «Baza»

В ночь на 20 августа Идрисов во время прогулки по проспекту Исинбаева в Грозном, встретил группу земляков из Дагестана. Среди них оказался и Хабибов — давний недруг вице-президента махачкалинского клуба. Мужчины сильно поссорились еще пять-шесть лет назад. А затем помирились.

В сентябре 2019-го Идрисова в Махачкале задержали по подозрению в мошенничестве при торговле нефтью. У него тогда нашли целый арсенал оружия, много денег, но отправили его под домашний арест. История с задержанием и побегом, видимо, лишний раз напомнила о старом недруге Хабибову — тот стал забрасывать Маху нелестными сообщениями в соцсетях.

Теперь же, встретив Хабибова в Грозном, Идрисов решил припомнить ему оскорбления. По словам спортсмена, вице-президент «Анжи» попросил его отойти-поговорить, а затем достал пистолет «Стечкина» и поочередно прострелил недругу ноги, требуя извинений. Хабибов утверждает, что извинений Идрисов не получил и сбежал.

После стрельбы в центре города спортсмена увезли в больницу Грозного.