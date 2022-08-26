Вышел клип Вани Дмитриенко с участием Камилы Валиевой

На YouTube-канале российского исполнителя Вани Дмитриенко опубликован музыкальный клип на песню «Сила Притяжения», в съёмках которого приняла участие олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире российская фигуристка Камила Валиева .

Помимо золота Олимпийских игр 2022 года в командном турнире, на счету 16-летней Камилы Валиевой имеется четвёртое место в личном турнире. Спортсменку допустили до него, несмотря на допинг-скандал. Валиева уступила Анне Щербаковой, Александре Трусовой (обе — Россия) и Каори Сакамото (Япония), завоевавшим золото, серебро и бронзу соответственно. В сезоне-2021/2022 Камила Валиева также становилась победительницей чемпионатов России и Европы. Спортсменка тренируется в группе Этери Тутберидзе.