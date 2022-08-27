Суд в Петербурге отказался арестовать бойца ММА Тайсона Дижона

В Ленинградской области суд отказался арестовывать камерунского бойца ММА Тайсона Дижона, подозреваемого в попытке изнасилования. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Следственный комитет просил арестовать бойца. Однако Всеволожский районный суд избрал иную меру пресечения для Дижона. Ему ограничили свободу, запретив определённые действия.

В четверг в полицию обратилась 31-летняя жительница города Мурино, расположенного на границе с Петербургом. Женщина заявила, что 36-летний Дижон пытался ее изнасиловать. По ее словам, он силой затащил её в свою квартиру и не давал уйти.

Потерпевшая смогла написать подруге, которая вызвала полицию. Дижона задержали и поместили в изолятор.