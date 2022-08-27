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1 час назад

Суд в Петербурге отказался арестовать бойца ММА Тайсона Дижона

Майк Габриелян

В Ленинградской области суд отказался арестовывать камерунского бойца ММА Тайсона Дижона, подозреваемого в попытке изнасилования. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Суд в Петербурге отказался арестовать бойца ММА Тайсона Дижона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Следственный комитет просил арестовать бойца. Однако Всеволожский районный суд избрал иную меру пресечения для Дижона. Ему ограничили свободу, запретив определённые действия.

В четверг в полицию обратилась 31-летняя жительница города Мурино, расположенного на границе с Петербургом. Женщина заявила, что 36-летний Дижон пытался ее изнасиловать. По ее словам, он силой затащил её в свою квартиру и не давал уйти.

Потерпевшая смогла написать подруге, которая вызвала полицию. Дижона задержали и поместили в изолятор.

Тайсон Дижон известен как чемпион Африки по кикбоксингу и чемпион Камеруна по боксу. Он проводил бои с Дациком, Артёмом Тарасовым и Тимуром Слащининым.

Около спорта,Артем Тарасов,Следственный комитет,
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