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1 час назад

Жена Александра Большунова выложила фото из роддома

Чемпионат.com

Бывшая российская лыжница Анна Большунова (в девичестве Жеребятьева), супруга трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка, которая 27 августа стала мамой, выложила фотографию из роддома.

Жена Александра Большунова выложила фото из роддома
Фото: Риа новостиРиа новости

«Вчера днём нас стало трое. Наша малышка. 27.08.2022. 4090 г, 55 см», — подписала она снимок.

Соцсети

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) Большунов завоевал три золота (в скиатлоне, марафоне и эстафете), а также серебро в разделке и бронзу в командном спринте. Он показал лучший результат среди российских олимпийцев. Также Александр занял второе место в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022, уступив лишь норвежцу Йоханнесу Клебо.

Около спорта,Йоханнес Клебо,Александр Большунов,
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