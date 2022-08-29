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1 час назад

Матыцин рассказал о взаимодействии России и Ирана в области спорта

ТАССиещё 1

Российские спортсмены планируют принять участие в соревнованиях по бадминтону и мини-футболу, которые пройдут в Иране. Об этом ТАСС в понедельник сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Матыцин рассказал о взаимодействии России и Ирана в области спорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее заместитель министра по делам молодежи и спорта Исламской Республики Иран, секретарь высшего совета по делам молодежи Вахид Яминпур сообщил ТАСС, что в Иране готовы проводить совместные с Россией спортивные мероприятия.

"Российско-иранское сотрудничество в области физической культуры и спорта основано на меморандуме, подписанном нашими странами еще в 2017 году. Реализуется план, предусматривающий участие спортсменов России и Ирана в спортивных мероприятиях, развитие спорта высших достижений, массового спорта, паралимпийского спорта, взаимодействие в области спортивной науки, борьбы с допингом, участие в конференциях и семинарах", - расск

"В 2022 году запланирован выезд 14 российских спортсменов в Иран на соревнования по бадминтону и мини-футболу, - отметил Матыцин. - В свою очередь сборная команда Ирана приняла участие в VII Международных спортивных играх "Дети Азии" во Владивостоке, спортсмены по итогам Игр завоевали одну серебряную и три бронзовые награды. Иранские волейболисты участвовали в чемпионате России по пляжному волейболу, в дальнейших планах организовать товарищеский волейбольный турнир при участии двух стран. В конце сентября мы ждем делегацию Ирана на международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава", а в октябре пригласили команду принять участие в летних Играх паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" в Сочи".

Матыцин подчеркнул, что сотрудничество с Ираном будет расширяться. "Мы открыты к продуктивному взаимодействию по развитию спорта с теми странами, кто, как и мы, придерживается истинных спортивных ценностей и не приемлет политической дискриминации. Уверен, что наше сотрудничество с Ираном будет только расширяться и принесет пользу спортивной отрасли обеих стран", - добавил министр.

Около спорта,Олег Матыцин,
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