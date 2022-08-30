Даниил Медведев высказался о деле Бриттни Грайнер

Думаю, эту ситуацию можно сравнить и с другими, например, давайте вспомним о Новаке Джоковиче. Он не смог приехать в США, потому что тут свои законы. Кому-то они могут показаться нелогичными, потому что американцы могу въехать и без вакцинации. И он не хочет здесь жить, он просто хотел сыграть на турнире и вернуться домой, в Сербию.

Тут что-то похожее. Я не знаю деталей, но вроде бы у неё действительно была…Что у неё было? Марихуана? Я точно не помню. Но закон есть закон. Конечно, если у неё ничего не было и ей это подбросили, то это плохо. Но я не знаю деталей, так что больше ничего сказать не могу», — сказал Медведев на пресс-конференции после выхода во второй круг US Open – 2022.