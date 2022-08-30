Татьяна Тарасова рассказала, как к ней относятся в США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем визите в США.
По ее словам, в Северной Америке к ней относятся очень хорошо.
«В Америке я хожу на катки, смотрю, как тренируются иностранные спортсмены. Ребята уже вовсю работают, катают свои программы, уже стараются прыгать четверные прыжки.
Была на нескольких катках в США, на них очень хорошо. В Америке ко мне очень хорошее отношение, я не столкнулась ни с какой дискриминацией, давление на меня никто не оказывает, все в порядке.
В это воскресенье я уже приеду в Россию. Скоро буду дома», — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».
На днях Тарасова улетела в США с частным визитом, который не связан с проблемами со здоровьем и профессиональной деятельностью. В начале года специалистка несколько раз оказывалась в столичной больнице, а в декабре прошлого года она не явилась на съемки финального выпуска «Ледникового периода» из-за плохого самочувствия.
Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года тренер совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.
Ранее американский журналист Дэйв Лиз, автор популярного блога о фигурном катании The Skating Lesson, опубликовал в социальных сетях совместное фото с Татьяной Тарасовой.