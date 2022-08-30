Татьяна Тарасова рассказала, как к ней относятся в США

«В Америке я хожу на катки, смотрю, как тренируются иностранные спортсмены. Ребята уже вовсю работают, катают свои программы, уже стараются прыгать четверные прыжки.



Была на нескольких катках в США, на них очень хорошо. В Америке ко мне очень хорошее отношение, я не столкнулась ни с какой дискриминацией, давление на меня никто не оказывает, все в порядке.



В это воскресенье я уже приеду в Россию. Скоро буду дома», — приводит слова Тарасовой «РБК Спорт».