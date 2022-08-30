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1 час назад

Мбаппе может принять меры, если подтвердится, что Погба просил наложить на него проклятье

Sports.ru

Килиан Мбаппе обеспокоен разговорами о желании Поля Погба наложить проклятье на него.

Мбаппе обеспокоен, что Погба просил наложить на него проклятье
Фото: Sports.ruSports.ru

Информация о том, что полузащитник «Ювентуса» обращался с такой просьбой к шаману, появилась на прошлой неделе. Родной брат хавбека Матиа угрожал Полю обнародовать эти сведения, шантажируя его в составе преступной группы и вымогая 13 млн евро.

Несколько футболистов сборной Франции и член тренерского штаба звонили Мбаппе, чтобы обсудить эту ситуацию. В команде тему о возможном проклятии обсуждали еще до того, как информация попала в прессу.

Как отмечает L’Équipe, сам Погба, выступавший на тот момент за «Манчестер Юнайтед», по каким-то причинам не стал связываться с нападающим «ПСЖ», чтобы рассказать ему свою версию событий.

Мбаппе следит за развитием ситуации и может принять меры, если появятся веские доказательства, что Погба действительно пытался наложить проклятье на него.

Около спорта,Поль Погба,Манчестер Юнайтед,
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