Мбаппе обеспокоен, что Погба просил наложить на него проклятье

Килиан Мбаппе обеспокоен разговорами о желании Поля Погба наложить проклятье на него.

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Информация о том, что полузащитник «Ювентуса» обращался с такой просьбой к шаману, появилась на прошлой неделе. Родной брат хавбека Матиа угрожал Полю обнародовать эти сведения, шантажируя его в составе преступной группы и вымогая 13 млн евро.

Несколько футболистов сборной Франции и член тренерского штаба звонили Мбаппе, чтобы обсудить эту ситуацию. В команде тему о возможном проклятии обсуждали еще до того, как информация попала в прессу.

Как отмечает L’Équipe, сам Погба, выступавший на тот момент за «Манчестер Юнайтед», по каким-то причинам не стал связываться с нападающим «ПСЖ», чтобы рассказать ему свою версию событий.