Футбольный фанат отобрал у ребенка подарок от игрока

По данным telegram-канала Baza, после матча «Сочи» — «Ахмат» Нобоа подошел болельщику и отдал ему подписанную футболку. После этого он кинул свою майку мальчику, который стоял рядом. Ребенок уже уходил с ней, но мужчина, который уже получил футболку, силой забрал майку у мальчика. По данным telegram-канала, мужчина был пьян. Теперь мальчику вручат футболку на матче «Урал» — «Сочи», который пройдет 31 августа.