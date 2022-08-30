Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+31° в 
USD 60.37EUR 60.58
Войти в почту
3 часа назад

Футбольный фанат отобрал у мальчика из Кургана подарок от игрока

Ura.Ru

Футбольный фанат отобрал у мальчика из Кургана майку, которую ему подарил игрок клуба Российской Премьер-Лиги «Сочи» Кристиан Нобоа. В пресс-службе футбольной команды URA.RU сообщили, что мальчику подарят футболку на следующем матче «Сочи».

Футбольный фанат отобрал у ребенка подарок от игрока
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пригласили на матч. На матч билет подарим. Ждем его [мальчика]», — рассказали в пресс-службе команды.

По данным telegram-канала Baza, после матча «Сочи» — «Ахмат» Нобоа подошел болельщику и отдал ему подписанную футболку. После этого он кинул свою майку мальчику, который стоял рядом. Ребенок уже уходил с ней, но мужчина, который уже получил футболку, силой забрал майку у мальчика. По данным telegram-канала, мужчина был пьян. Теперь мальчику вручат футболку на матче «Урал» — «Сочи», который пройдет 31 августа.

Около спорта,Кристиан Нобоа,ФК "Урал",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители