"Это ужасно" - Полстяная о действиях властей Риги

«Мы в тот момент были в Латвии, конечно, обсуждали в кругу семьи. На самом деле это ужасно. Как так можно?



У нас в семье 9 мая – один из главных праздников, и мне кажется, есть вещи, которые просто нельзя затрагивать, и вот так стереть память и историю – ужасно.



Мне присылали видео, я не стала смотреть, потому что это больно», – сказала Полстяная.