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53 минуты назад

Полстяная о сносе Памятника освободителям Риги: «Это ужасно – вот так стереть память, историю. Есть вещи, которые просто нельзя затрагивать»

Sports.ru

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная отреагировала на решение властей Риги снести памятник советским воинам – освободителям города.

"Это ужасно" - Полстяная о действиях властей Риги
Фото: Sports.ruSports.ru

25 августа в рижском парке Победы был демонтирован последний элемент памятника – 79 метровый обелиск.

«Мы в тот момент были в Латвии, конечно, обсуждали в кругу семьи. На самом деле это ужасно. Как так можно?

У нас в семье 9 мая – один из главных праздников, и мне кажется, есть вещи, которые просто нельзя затрагивать, и вот так стереть память и историю – ужасно.

Мне присылали видео, я не стала смотреть, потому что это больно», – сказала Полстяная.

Ранее Полстяная отказалась выступать за сборную Латвии. Спортсменка заявила, что ей не разрешили выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, так как она не отказалась от гражданства России.

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