"Это ужасно" - Полстяная о действиях властей Риги

Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная отреагировала на решение властей Риги снести памятник советским воинам – освободителям города.
25 августа в рижском парке Победы был демонтирован последний элемент памятника – 79 метровый обелиск.
«Мы в тот момент были в Латвии, конечно, обсуждали в кругу семьи. На самом деле это ужасно. Как так можно?
У нас в семье 9 мая – один из главных праздников, и мне кажется, есть вещи, которые просто нельзя затрагивать, и вот так стереть память и историю – ужасно.
Мне присылали видео, я не стала смотреть, потому что это больно», – сказала Полстяная.
Ранее Полстяная отказалась выступать за сборную Латвии. Спортсменка заявила, что ей не разрешили выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, так как она не отказалась от гражданства России.