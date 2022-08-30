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1 час назад

Чеченских MMA-блогеров вызвали в Грозный по поручению Кадырова

Lenta.ru

Чеченских MMA-блогеров Асхаба Тамаева, Мухаммеда Носаева и Шовхала Чурчаева вызвали в Грозный по поручению главы республики Рамзана Кадырова, чтобы обсудить с ними вопросы культуры поведения. Об этом сообщает «Грозный Информ».

Чеченских MMA-блогеров вызвали в Грозный по поручению Кадырова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Чеченские политики поговорили с блогерами-спортсменами о культуре поведения, а также о важности сохранения местных традиций. Беседу с блогерами проводили министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, министр ЧР по физической культуре и спорту Валид Эдилов, секретарь Совета безопасности ЧР Апти Алаудинов и заместитель министра внутренних дел республики Аслан Ирасханов.

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«Чеченцы всегда отличались высокой нравственной культурой и трепетным отношением к своим исконным традициям, и отступление от них не является приемлемым для чеченца, где бы он ни находился и чем бы ни занимался», — заявил на встрече с блогерами Эдилов.

Блогеров-спортсменов вызвали в Грозный после того, как Тамаева избили в Дагестане. 24 августа он неправильно припарковал машину около торгового центра и ушел. Когда блогер вернулся к авто, его поджидали разгневанные автомобилисты, которым мешал его транспорт. Один из них нанес Тамаеву сильный удар по лицу. Нападавшим оказался чемпион мира по грепплингу Дибир Махмудов.

Чеченского блогера избили в Дагестане за неправильную парковку

Позже Кадыров заявил, что конфликт между спортсменами полностью исчерпан.

«Хочу предостеречь тех, кто предпринимает попытки провокаций против чеченских и дагестанских водителей на фоне конфликта Тамаева и Махмудова. Подобных случаев в Чеченской Республике не наблюдается. У нас на дорогах если кого-то и штрафуют, то только за нарушения ПДД», — сказал глава Чечни.

Политик добавил, что в республике крайне негативно относятся к попыткам разжигания межнациональной вражды.

До этого конфликт произошел между бойцами поп-ММА Шовхалом Чурчаевем и Мохаммадом Хейбати. Парни о чем-то беседовали, и внезапно Чурчаев нанес мощный удар прямо по лицу оппонента. Блогер на этом не остановился, вытащил пистолет и начал угрожать Мохаммаду, крича о том, чтобы тот встал на колени.

В январе 2020 года Мухаммед Носаев устроил акцию за торгово-развлекательным комплексом, где бросил в толпу из 300 человек 200 тысяч рублей, в результате чего образовалась давка и пострадали люди.

Около спорта,Ахмед Дудаев,Апти Алаудинов,Валид Эдилов,Рамзан Кадыров,
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