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1 час назад

Тарасова рассказала, почему сфотографировалась со скандальным репортером  Дэйвом Лизом

Илья Родин

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила в интервью изданию Sport24, что не планировала делать совместную фотографию со скандальным блогером Дейвом Лизом. Он подошел к ее машине во время фотосессии с детьми и, не представившись, сделал снимок.

Тарасова оправдалась за фото со скандальным американским блогером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Тарасова находится в США с частным визитом, не связанным с профессиональной деятельностью. Данные о маршруте тренера Лиз, предположительно, получил из СМИ. Улучив момент, он сделал совместное фото и выложил его в социальных сетях.

Тарасова подчеркнула, что не знакома с блогером лично, ни разу с ним не общалась. Соответственно, не знала, как Лиз выглядит.

Названа причина отъезда Татьяны Тарасовой в США

Он пояснила, что если бы знала, кто конкретно подошел к ее автомобилю, то не стала бы с ним фотографироваться.

«Ненавижу его за то, что он так низко обижал Этери Тутберидзе», - призналась тренер.

Напомним, что ранее Лиз выложил в своем блоге материалы о дочери Тутберидзе. Публикация вызвала негодование у тренера, она оставила в его посте резкий комментарий.

Около спорта,Этери Тутберидзе,Татьяна Тарасова,
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