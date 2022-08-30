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1 час назад

Фигуристка Диана Мухаметзянова решила попробовать себя в ресторанном бизнесе

Илья Родин

Фигуристка Диана Мухаметзянова призналась в интервью ТАСС, что планирует после завершения спортивной карьеры заниматься ресторанным бизнесом. Она намеревается получать среднее профессиональное образование и работать в кафе или ресторане официанткой.

Покинувшая большой спорт фигуристка захотела стать официанткой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Мухаметзянова завоевала серебряную медаль юношеских Олимпийских игр-2020 в парном катании. В 2022 году она решила уйти из спорта высоких достижений. В июле 18-летняя фигуристка вышла из состава группы талантливого тренера Павла Слюсаренко, а в августе заявила об окончании карьеры.

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Юная спортсменка пояснила, что собирается поступить в один из колледжей своего города. Одновременно она будет работать официанткой.

«Мне всегда был интересен ресторанный бизнес. Хочу изучить его изнутри», - подчеркнула девушка.

Она уточнила, что положительно отнесется к предложению об участии в популярном ледовом шоу.

Ранее мама фигуристки Эльвира Мухаметзянова рассказала о причинах ухода дочери из большого спорта.

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