Алёна Косторная показала своего нового коня

Алёна Косторная: живого коня у меня пока нет, а вот железный теперь есть - Чемпионат

Фото: Алёна Косторная: живого коня у меня пока нет, а вот железный теперь есть - Чемпионат Алёна Косторная: живого коня у меня пока нет, а вот железный теперь есть - Чемпионат

24 августа Косторной исполнилось 19 лет. Фанаты подарили Алёне электросамокат. Ранее фигуристка не раз говорила о любви к конному спорту и показывала фотографии на лошадях.

«Живого коня у меня пока нет, а вот железный теперь есть. Спасибо большое Teamkostornaiakostonation», — написала Косторная в своём телеграм-канале.

В марте 2022 года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно. В скором времени Косторной предстоит операция в связи с травмой бедра. У Алёны диагностирован разрыв вертлужной губы.