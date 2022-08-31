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1 час назад

Алёна Косторная: живого коня у меня пока нет, а вот железный теперь есть

Чемпионат.com

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании российская фигуристка Алёна Косторная похвасталась подарком на день рождения от своего фан-клуба.

Алёна Косторная показала своего нового коня
Фото: Алёна Косторная: живого коня у меня пока нет, а вот железный теперь есть - ЧемпионатАлёна Косторная: живого коня у меня пока нет, а вот железный теперь есть - Чемпионат

24 августа Косторной исполнилось 19 лет. Фанаты подарили Алёне электросамокат. Ранее фигуристка не раз говорила о любви к конному спорту и показывала фотографии на лошадях.

«Живого коня у меня пока нет, а вот железный теперь есть. Спасибо большое Teamkostornaiakostonation», — написала Косторная в своём телеграм-канале.

В марте 2022 года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно. В скором времени Косторной предстоит операция в связи с травмой бедра. У Алёны диагностирован разрыв вертлужной губы.

Около спорта,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Елена Буянова,Евгений Плющенко,
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