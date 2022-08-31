Татьяна Тарасова рассказала о здоровье во время поездки в США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о поездке в Соединенные Штаты Америки с частным визитом.

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По ее словам, трансатлантический перелет никак не сказался на ее самочувствии.

«Все хорошо и прекрасно! Спасибо большое. Здоровье? Все отлично. Вот собираюсь домой. Так что ждите. В воскресенье прилечу в Россию», — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

На днях Тарасова улетела в США с частным визитом, который не связан с проблемами со здоровьем и профессиональной деятельностью. В начале года специалистка несколько раз оказывалась в столичной больнице, а в декабре прошлого года она не явилась на съемки финального выпуска «Ледникового периода» из-за плохого самочувствия.

Под руководством Тарасовой советские и российские фигуристы семь раз выигрывали золотые медали Олимпийских игр. С 2005 года тренер совмещает тренерскую деятельность с работой комментатором на телевидении.