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1 час назад

«Прощаясь с летом». Анна Щербакова выложила снимки с фотосессии в роскошном платье

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила кадры с фотосессии, на которой она лежит на траве в роскошном жёлтом платье.

«Прощаясь с летом»: Анна Щербакова выложила снимки в роскошном платье
Фото: СоцсетиСоцсети

«Прощаясь с летом», — подписала фотографии Щербакова.

Чемпионат.ком
Чемпионат.ком
Чемпионат.ком

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай), которые прошли в феврале, Анна Щербакова опередила свою соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева на этом турнире заняла четвёртое место, после того как стала олимпийской чемпионкой в командном турнире.

Елизавета Туктамышева на тренировке исполнила тройной аксель:

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