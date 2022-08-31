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1 час назад

Нападающему "Барселоны" Обамеянгу сломали челюсть во время ограбления

Газета.Ruиещё 2

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг получил перелом челюсти во время налета грабителей на его дом в Испании, сообщает издание The Athletic.

Нападающему «Барселоны» грабители сломали челюсть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации издания, сроки восстановления форварда будут зависеть от решения Обамеянга о возможной операции. В любом случае, игрок пропустит не меньше месяца.

Ранее СМИ сообщали о том, что футболист сборной Габона был избит и ограблен в собственном особняке. Четверо неизвестных проникли в дом Обамеянга, после чего нанесли ему несколько ударов по телу, параллельно угрожая ему и его жене огнестрельным оружием.

Злоумышленники похитили драгоценности из сейфа, а затем скрылись в неизвестном направлении на автомобиле.

В настоящий момент поиском нападавших занимаются испанские правоохранительные органы.

Обамеянг перешел в «Барселону» из лондонского «Арсенала» в 2022 году. В минувшем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 17 матчах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать одну результативную передачу. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего оценивается в €15 млн.

Ранее стало известно, что российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин вылетел на Кипр для подписания документов по переходу в местный клуб «Арис».

Около спорта,Александр Кокорин,
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