Макгрегор вступил в перепалку с российским блогером Хасбиком

Макгрегор настолько не уверен в себе, что наезжает на 93-сантиметрового блогера?

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Хотя Конор Макгрегор ведёт максимально насыщенную жизнь, периодически он «дорывается» до социальных сетей. Где ирландец по своей традиции жёстко оскорбляет всех, кто ему хоть чем-то не угодил. А потом, что тоже уже никого не удивляет, быстренько удаляет свои сообщения. На этот раз Ноториус вступил в перепалку с Хасбиком — популярным блогером и другом Хабиба Нурмагомедова. Конор написал дагестанцу немало гадостей, которые потом стёр.

«С удовольствием бы бросил этого маленького калеку Хасбуллу через стойку».

«Сколько стоит бросить его?»

«Однажды я сделаю своей миссией забить им трёхочковый».

«Маленький мерзкий результат инцеста».

Хасбулла, кстати, ответил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях.

«Ты не сделаешь этого. Твои угрозы хуже, чем виски в твоей бутылке. По крайней мере, один из нас сохранил непобедимый рекорд. Может, стоило сделать своей миссией не заснуть в октагоне? Скинь локацию».

Давненько Макгрегор ни на кого так агрессивно не нападал. Это, кстати, уже не первый конфликт ирландца с маленьким дагестанцем. Но теперь ссора вышла на новый уровень. Давайте говорить откровенно: Конор выдал такое количество гадостей про человека, поражённого тяжёлым заболеванием, что даже фанаты рыжего боца могут задуматься. Может, Макгрегор действительно хочет избить 93-сантиметрового Хасбика? Это вполне в его духе.