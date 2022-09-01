Макгрегор вступил в перепалку с российским блогером Хасбиком

Макгрегор настолько не уверен в себе, что наезжает на 93-сантиметрового блогера?
Хотя Конор Макгрегор ведёт максимально насыщенную жизнь, периодически он «дорывается» до социальных сетей. Где ирландец по своей традиции жёстко оскорбляет всех, кто ему хоть чем-то не угодил. А потом, что тоже уже никого не удивляет, быстренько удаляет свои сообщения. На этот раз Ноториус вступил в перепалку с Хасбиком — популярным блогером и другом Хабиба Нурмагомедова. Конор написал дагестанцу немало гадостей, которые потом стёр.
«С удовольствием бы бросил этого маленького калеку Хасбуллу через стойку».
«Сколько стоит бросить его?»
«Однажды я сделаю своей миссией забить им трёхочковый».
«Маленький мерзкий результат инцеста».
Хасбулла, кстати, ответил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях.
«Ты не сделаешь этого. Твои угрозы хуже, чем виски в твоей бутылке. По крайней мере, один из нас сохранил непобедимый рекорд. Может, стоило сделать своей миссией не заснуть в октагоне? Скинь локацию».
Давненько Макгрегор ни на кого так агрессивно не нападал. Это, кстати, уже не первый конфликт ирландца с маленьким дагестанцем. Но теперь ссора вышла на новый уровень. Давайте говорить откровенно: Конор выдал такое количество гадостей про человека, поражённого тяжёлым заболеванием, что даже фанаты рыжего боца могут задуматься. Может, Макгрегор действительно хочет избить 93-сантиметрового Хасбика? Это вполне в его духе.
Впрочем, вряд ли ирландец решится хотя бы пальцем тронуть Хасбуллу. У этого парнишки слишком много опасных защитников, включая Хабиба, который однажды уже заставил неустрашимого Макгрегора постучать в знак сдачи. Да и Алекс Волкановски, по лицу которого Хасбик недавно вмазал блогер, уже заступился за дагестанца. Поэтому Макгрегору остаётся только удалять свои сообщения. Пока за них не заставили отвечать.