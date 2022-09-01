Канадский хоккеист рассказал о хороших отношениях с Путиным

«Вообще, у нас хорошие отношения, мы неплохо ладим с Путиным. Я думаю, он уважает тот факт, что я играл жестко и отчаянно, и однажды он меня спросил, не было ли мне неловко, когда я упал во время представления команд в Москве. Я ответил, что в такой момент надо плакать или смеяться. Я выбрал второй вариант, и он согласился», — передает слова Эспозито ТАСС.