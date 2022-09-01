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1 час назад

Обладатель Кубка Стэнли Эспозито сообщил о договоренности с Путиным о съемке в его фильме

Газета.Ruиещё 1

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и лучший бомбардир Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады Фил Эспозито рассказал об отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

Канадский хоккеист рассказал о хороших отношениях с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вообще, у нас хорошие отношения, мы неплохо ладим с Путиным. Я думаю, он уважает тот факт, что я играл жестко и отчаянно, и однажды он меня спросил, не было ли мне неловко, когда я упал во время представления команд в Москве. Я ответил, что в такой момент надо плакать или смеяться. Я выбрал второй вариант, и он согласился», — передает слова Эспозито ТАСС.

Также он отметил, что у него была договоренность с Путиным на участие в документальном фильме о Суперсерии, но съемки не состоялись из-за пандемии.

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Напомним, что Путин несколько раз принимал участие в матчах «Ночной хоккейной лиги». Игры с участием президента проходят не в рамках официальных турниров, а являются выставочными. Последний раз он выходил на лед в мае 2021 года. Тогда его команда «Легенды хоккея» выиграла сборную НХЛ со счетом 13:9. Путин отметился восьмью заброшенными шайбами.

Около спорта,Владимир Путин,
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