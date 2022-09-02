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45 минут назад

Экс-игрок "Зенита" и сборной Украины Ракицкий фигурирует в деле по отмыванию денег

Газета.Ruиещё 2

Администратор сборной Украины Александр Кисткин подозревается в отмывании $3,49 млн. Об этом сообщает Tribuna.

Экс-игрок «Зенита» стал фигурантом дела по отмыванию денег
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В отношении Кисткина возбуждено дело по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как утверждает источник, после изучения движения средств на счетах Кисткина было выяснено, что в основном он взаимодействовал с голкипером «Шахтера» Андреем Пятовым, наставником «Днепра-1» Александром Кучером и агентом Вадимом Шаблием. Также в деле фигурируют украинские футболисты Ярослав Ракицкий, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Жуниор Мораеш, Василий Кобин и Николай Матвиенко.

32-летний Ракицкий — воспитанник донецкого «Шахтера». Он провел в составе клуба 326 матчей, забив 14 голов и отдав 30 результативных передач. С 2009 по 2018 год защитник представлял сборную Украины.

В 2019 году Ракицкий подписал контракт с «Зенитом», за который выступал до марта 2022 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка страны.

Около спорта,Николай Матвиенко,Виктор Коваленко,Сергей Кривцов,Максим Малышев,Богдан Бутко,Василий Кобин,Александр Кучер,Ярослав Ракицкий,Андрей Пятов,Зенит,
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