Экс-игрок «Зенита» стал фигурантом дела по отмыванию денег

Администратор сборной Украины Александр Кисткин подозревается в отмывании $3,49 млн. Об этом сообщает Tribuna.
В отношении Кисткина возбуждено дело по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Как утверждает источник, после изучения движения средств на счетах Кисткина было выяснено, что в основном он взаимодействовал с голкипером «Шахтера» Андреем Пятовым, наставником «Днепра-1» Александром Кучером и агентом Вадимом Шаблием. Также в деле фигурируют украинские футболисты Ярослав Ракицкий, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Жуниор Мораеш, Василий Кобин и Николай Матвиенко.
32-летний Ракицкий — воспитанник донецкого «Шахтера». Он провел в составе клуба 326 матчей, забив 14 голов и отдав 30 результативных передач. С 2009 по 2018 год защитник представлял сборную Украины.
В 2019 году Ракицкий подписал контракт с «Зенитом», за который выступал до марта 2022 года. В составе команды он стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка страны.