Экс-игрок «Зенита» стал фигурантом дела по отмыванию денег

Администратор сборной Украины Александр Кисткин подозревается в отмывании $3,49 млн. Об этом сообщает Tribuna.

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В отношении Кисткина возбуждено дело по фактам легализации имущества, полученного преступным путем, и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

32-летний Ракицкий — воспитанник донецкого «Шахтера». Он провел в составе клуба 326 матчей, забив 14 голов и отдав 30 результативных передач. С 2009 по 2018 год защитник представлял сборную Украины.