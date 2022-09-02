Пытавшемуся откупиться от службы в армии хоккеисту попросили штраф

В Ленинском суде Уфы прошли прения сторон по уголовному делу хоккеиста Анвара Сулейманова, обвиняемого в подкупе сотрудника военкомата, чтобы не служить в российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

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Представляющий государственное обвинение прокурор попросил суд назначить фигуранту дела наказание в виде штрафа на сумму три миллиона рублей за дачу взятки в крупном размере должностному лицу. В свою очередь, адвокат подсудимого заявил, что действия хоккеиста должны быть квалифицированы как покушение к даче взятки, к тому же его склонил к этому посредник, который и потратил полученные у Сулейманова деньги на себя. Защитник просил суд принять во внимание полное признание вины хоккеистом и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

На заседании 5 сентября Сулейманов выступит с последним словом, после чего суд вынесет приговор.

По данным следствия, в 2019 году студенты передали знакомому деньги для подкупа сотрудника военкомата за отсрочку от службы. Сумма вознаграждения составила от 170 до 175 тысяч рублей.