Экс-порнозвезда утверждает, что родила ребенка от игрока NBA

Бывшая порнозвезда Лана Роудс утверждает, что родила ребенка от звездного игрока НБА.
«Клянусь вам, я думала, что игроки НБА – милые ребята. Но вот я сказала: «Я беременна». Он в ответ сказал, чтобы я валила подальше», – рассказала Роудс.
Ранее появлялись слухи, что девушка встречается с Блэйком Гриффином, который с 2021 года выступал за «Бруклин».
Отцовство также приписывают лидеру «Нетс» Кевину Дюрэнту. Летом прошлого года Роудс рассказывала о свидании с известным игроком бруклинской команды. Лана не назвала имя баскетболиста, но отметила, что по знаку зодиака он Весы.
Единственный игрок в «Бруклине» с подобным знаком – Дюрэнт.