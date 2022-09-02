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2 часа назад

Экс-порнозвезда утверждает, что родила ребенка от игрока НБА. Отцовство приписывают Дюрэнту и Гриффину

Sports.ru

Бывшая порнозвезда Лана Роудс утверждает, что родила ребенка от звездного игрока НБА.

Экс-порнозвезда утверждает, что родила ребенка от игрока NBA
Фото: Sports.ruSports.ru

«Клянусь вам, я думала, что игроки НБА – милые ребята. Но вот я сказала: «Я беременна». Он в ответ сказал, чтобы я валила подальше», – рассказала Роудс.

Ранее появлялись слухи, что девушка встречается с Блэйком Гриффином, который с 2021 года выступал за «Бруклин».

Отцовство также приписывают лидеру «Нетс» Кевину Дюрэнту. Летом прошлого года Роудс рассказывала о свидании с известным игроком бруклинской команды. Лана не назвала имя баскетболиста, но отметила, что по знаку зодиака он Весы.

Единственный игрок в «Бруклине» с подобным знаком – Дюрэнт.

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