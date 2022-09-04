Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+31° в 
USD 60.37EUR 60.22
Войти в почту
9 часов назад

Призера ЧМ по легкой атлетике убили в перестрелке у ночного клуба

Илья Родин

В городе Марш-Харбор на Багамах неизвестный застрелил легкоатлета Шавеса Харта. Об этом пишет Eyewitness News.

Призера ЧМ по легкой атлетике убили в перестрелке у ночного клуба
Фото:  соцсети соцсети

Отмечается, что легкоатлет Харт пользовался большой популярностью на Багамах. Он выступал за национальную сборную. В 2016 году получил серебряную медаль на чемпионате мира в эстафете четыре по 400 метров. 6 сентября ему должно было исполниться 30 лет.

Появились подробности убийства российского бойца-чемпиона MMA в драке

По данным издания, на парковке местного ночного клуба произошла драка. Один из ее участников ушел и через некоторое время вернулся с огнестрельным оружием. В результате стрельбы погиб молодой спортсмен.

Полиция задержала стрелка, он взят под стражу. Ведется следствие.

Ранее сообщалось о задержании участников массовой драки со стрельбой в Санкт-Петербурге.

Около спорта,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители