Призера ЧМ по легкой атлетике убили в перестрелке у ночного клуба

В городе Марш-Харбор на Багамах неизвестный застрелил легкоатлета Шавеса Харта. Об этом пишет Eyewitness News.

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Отмечается, что легкоатлет Харт пользовался большой популярностью на Багамах. Он выступал за национальную сборную. В 2016 году получил серебряную медаль на чемпионате мира в эстафете четыре по 400 метров. 6 сентября ему должно было исполниться 30 лет.

По данным издания, на парковке местного ночного клуба произошла драка. Один из ее участников ушел и через некоторое время вернулся с огнестрельным оружием. В результате стрельбы погиб молодой спортсмен.

Полиция задержала стрелка, он взят под стражу. Ведется следствие.