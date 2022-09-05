Саблистка Позднякова разводится со сбежавшим в США Лохановым

Как стало известно «Матч ТВ», российский саблист, четырехкратный чемпион мира среди юниоров Константин Лоханов уже несколько месяцев находится в США и не планирует возвращаться в Россию. Его супруга, 2 кратная олимпийская чемпионка София Позднякова, дочь главы ОКР Станислава Позднякова, приняла решение развестись.

Фото: Личный архив Софии Поздняковой (Лохановой) Личный архив Софии Поздняковой (Лохановой)

23 летний Лоханов был одной из главных надежд сборной России в мужской сабле, которая последние несколько лет находится в кризисе, — россияне не выигрывали чемпионат мира в этом виде оружия с 2016 года. Представляющий Саратовскую область Лоханов заявил о себе в 2017 и 2018 годах, дважды выиграв юниорские чемпионаты мира и в личном, и в командном соревнованиях. Став кандидатом в сборную России, он, как и многие другие фехтовальщики, вошел в число спортсменов ЦСКА.

В сентябре 2020 года Лоханов женился на Софии Поздняковой — саблистке сборной России, двукратной чемпионке мира и дочери президента Олимпийского комитата России (ОКР) Станислава Позднякова. Через год София выиграла два золота Олимпиады в Токио.

В отличие от супруги в Японии Лоханов выступил неудачно, завершив выступление на стадии 1/16 финала. Постолимпийский сезон саблист пропускал из за серьезной травмы, которая потребовала хирургического вмешательства. Операции и последующее после нее восстановление прошли в Германии. По их результатам врачи рекомендовал Лоханову завершить карьеру.

Он, в свою очередь, не поставив в известность кого либо из руководства Федерации фехтования России (ФФР), принял решение улететь в США и попробовать заняться тренерской работой в стране, отвечающей его представлениям о хорошей жизни. То же самое Лоханов предложил сделать и жене, но София отказалась покидать Россию и продолжительное время пыталась уговорить Константина вернуться на родину. В итоге двукратная олимпийская чемпионка подала на развод, который может быть оформлен юридически в ближайшее время.