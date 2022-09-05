Забияко объяснила, почему развелась с мужем

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко рассказала, почему развелась с мужем. Она была замужем за режиссёром-сценаристом Данилой Гринькиным.

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«Даже если бы я была гетеро, я бы в итоге развелась. Много причин, но домострой, патриархат полнейший – это не для меня. Я должна была поддерживать его, посылать всю свою энергию в семе

Как раз в тот момент я завершила карьеру в 2020 году и хотела кататься в шоу, продолжать то, чем я всю жизнь занималась. Но это было запрещено. Каждое шоу, в котором я участвовала, было со скандалом. Моя главная задача была сидеть, поддерживать, и всё. Хотя доход был, по сути, весь мой.

Типа твоё время звёздности прошло, молодец, теперь моё время и ты должна меня возносить. Притом что он вообще не зарабатывал. Вот вообще. А то, что я заработала за карьеру, — оно не резиновое.

Говорила ли я ему об этом? Говорила. Он отвечал: главное – посылай энергию, вот это всё. Действительно было очень много скандалов по этому поводу.