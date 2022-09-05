Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+29° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
6 часов назад

Наталья Забияко объяснила, почему развелась с мужем

Чемпионат.comиещё 1

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов российская спортсменка Наталья Забияко рассказала, почему развелась с мужем. Она была замужем за режиссёром-сценаристом Данилой Гринькиным.

Забияко объяснила, почему развелась с мужем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Даже если бы я была гетеро, я бы в итоге развелась. Много причин, но домострой, патриархат полнейший – это не для меня. Я должна была поддерживать его, посылать всю свою энергию в семе

Как раз в тот момент я завершила карьеру в 2020 году и хотела кататься в шоу, продолжать то, чем я всю жизнь занималась. Но это было запрещено. Каждое шоу, в котором я участвовала, было со скандалом. Моя главная задача была сидеть, поддерживать, и всё. Хотя доход был, по сути, весь мой.

Типа твоё время звёздности прошло, молодец, теперь моё время и ты должна меня возносить. Притом что он вообще не зарабатывал. Вот вообще. А то, что я заработала за карьеру, — оно не резиновое.

Говорила ли я ему об этом? Говорила. Он отвечал: главное – посылай энергию, вот это всё. Действительно было очень много скандалов по этому поводу.

Было ли для него шоком, что я променяла его на девушку? Думаю, в какой-то степени да», — сказала Забияко в интервью YouTube-каналу «Осторожно, Собчак».

Около спорта,Наталья Забияко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители