Матыцин рассказал о перспективах участия россиян в Олимпийских играх

Делается все возможное для участия российских спортсменов в следующей Олимпиаде, но с уверенностью сказать, что этот вопрос удастся решить, пока сложно. Об этом заявил РИА Новости министр спорта РФ Олег Матыцин.
«Надеемся, что для начала российские спортсмены примут участие в квалификационных отборочных соревнованиях. Наши федерации и их представители в международных федерациях делают для этого максимально возможное», - пояснил он.
При этом министр отметил, что перед спортивными чиновниками стоит сложная задача и пока нельзя с уверенностью сказать, что она будет решена. Однако у спортсменов еще остается надежда на это, подчеркнул он.
Олег Матыцин также выразил уверенность, что без сборной России Олимпиада потеряет свою яркость, а единство олимпийского движения будет подорвано.
После начала спецоперации на Украине руководство Международного олимпийского комитета посоветовало спортивным федерациям отстранить белорусских и российских атлетов от международных соревнований. При этом президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что точка «невозврата» в данном вопросе еще не пройдена, и он будет настаивать на полноценном участии российских спортсменов в отборочных турнирах к Олимпиаде 2024 года.