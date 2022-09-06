Матыцин рассказал о перспективах участия россиян в Олимпийских играх

Делается все возможное для участия российских спортсменов в следующей Олимпиаде, но с уверенностью сказать, что этот вопрос удастся решить, пока сложно. Об этом заявил РИА Новости министр спорта РФ Олег Матыцин.

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«Надеемся, что для начала российские спортсмены примут участие в квалификационных отборочных соревнованиях. Наши федерации и их представители в международных федерациях делают для этого максимально возможное», - пояснил он.

При этом министр отметил, что перед спортивными чиновниками стоит сложная задача и пока нельзя с уверенностью сказать, что она будет решена. Однако у спортсменов еще остается надежда на это, подчеркнул он.

Олег Матыцин также выразил уверенность, что без сборной России Олимпиада потеряет свою яркость, а единство олимпийского движения будет подорвано.