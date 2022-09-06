Marca: должно быть, Грайнер чувствует, что Америка подвела ее

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, приговоренная в России к девяти годам колонии, до сих пор не получила помощи от США и наверняка чувствует, что родина ее подвела. С таким предположением выступает англоязычная версия испанской газеты Marca.

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5 сентября исполнилось 200 дней с момента заключения спортсменки под стражу в России. Ряд международных изданий подвел итоги произошедшего вокруг персоны Грайнер за этот срок. В частности, упоминаются переговоры по обмену Грайнер и осужденного за шпионаж в пользу США Пола Уиллана на арестованного в Штатах россиянина Виктора Бута.

Издание напоминает, что президент США Джо Байден взял под личный контроль вопрос обмена заключенных, чтобы спортсменка могла вернуться на родину. Однако до сих пор подвижек в этом нет.

«Через 200 дней после ареста Грайнер, должно быть, чувствует, что страна подвела ее», — пишет автор издания.

Напомним, что 5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля в аэропорту Шереметьево, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб.