Журова отреагировала на слова Касаткиной о справедливом отстранении россиян

У меня есть подозрение, что какие-то организаторы, спонсоры могли ей посоветовать так сказать, с посылом, мол, скажешь и ты можешь участвовать во всех соревнованиях. Не скажешь – значит, поддерживаешь спецоперацию, и, следовательно, извини, без турниров. Уверена, она получит очень жесткую обратку за свои слова от журналистов и коллег. Много найдется тех, кто в корне не согласен с ней. На Западе ведь все это будет распространяться активно. Она своими словами дает легитимность их действиям. Она будет элементом пропаганды для них», — сообщила Журова Metaratings.ru.