Журова отреагировала на слова Касаткиной о справедливом отстранении россиян

Депутат Государственной думы России, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о словах российской теннисистки Дарьи Касаткиной о справедливости отстранения сборных России от международных соревнований.
«Такие высказывания неприемлемы, потому что спортсмены являются заложниками в сложившейся ситуации. Какое-то неуважительное отношение к другим.
У меня есть подозрение, что какие-то организаторы, спонсоры могли ей посоветовать так сказать, с посылом, мол, скажешь и ты можешь участвовать во всех соревнованиях. Не скажешь – значит, поддерживаешь спецоперацию, и, следовательно, извини, без турниров. Уверена, она получит очень жесткую обратку за свои слова от журналистов и коллег. Много найдется тех, кто в корне не согласен с ней. На Западе ведь все это будет распространяться активно. Она своими словами дает легитимность их действиям. Она будет элементом пропаганды для них», — сообщила Журова Metaratings.ru.
25-летняя Касаткина является победительницей семи турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде.
Напомним, в конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого ряд международных организаций решили отстранить отечественных спортсменов от турниров.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов осудил Касаткину, поддержавшую отстранение сборных России от международных турниров.