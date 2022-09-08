Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+25° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
6 часов назад

Жена Плющенко Рудковская утверждает, что фигурное катание обогнало по популярности футбол

Газета.Ruиещё 2

Продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, высказалась о популярности фигурного катания.

Рудковская: Фигурное катание обогнало по популярности футбол
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мой муж играет в медийной лиге за «БроукБойз». И мой средний сын играет за «Броуков». Он профессиональный футболист, тренировался раньше в «Торпедо». И Саша обожает футбол.

Фигурное катание уже давно обошло российский футбол по рейтингам. Это уже понятно. Наши девочки — лидеры. И спортивные пары занимают первые, вторые и третьи места. А с появлением Марка Кондратюка, Андрeя Мозалeва, Мaкaрa Игнатовa, Димы Алиевa, Миши Коляды, Жени Сeмeненко мы можем быть спокойны и за мужчин.

Фигурное катание собирает больше зрителей, чем наш футбол. Есть рейтинги! Уже два года обходит по рейтингам! А рейтинги, как и факты — вещь упрямая», — заявила Рудковская «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что действующими чемпионами России по футболу являются футболисты «Зенита».

Около спорта,Марк Кондратюк,Андрей Мозалев,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,Торпедо,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители