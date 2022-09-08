Рудковская: Фигурное катание обогнало по популярности футбол

«Мой муж играет в медийной лиге за «БроукБойз». И мой средний сын играет за «Броуков». Он профессиональный футболист, тренировался раньше в «Торпедо». И Саша обожает футбол.



Фигурное катание уже давно обошло российский футбол по рейтингам. Это уже понятно. Наши девочки — лидеры. И спортивные пары занимают первые, вторые и третьи места. А с появлением Марка Кондратюка, Андрeя Мозалeва, Мaкaрa Игнатовa, Димы Алиевa, Миши Коляды, Жени Сeмeненко мы можем быть спокойны и за мужчин.



Фигурное катание собирает больше зрителей, чем наш футбол. Есть рейтинги! Уже два года обходит по рейтингам! А рейтинги, как и факты — вещь упрямая», — заявила Рудковская «Спорт-Экспрессу».