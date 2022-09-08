Макгрегор снова оскорбил дагестанского блогера Хасбика

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор в очередной раз задел популярного дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик.

Фото: Reuters Reuters

«Что ты скажешь теперь, мелкий калека?» — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети, прикрепив фотоколлаж с собой и Хасбиком.

Позже Конор удалил пост.

Стоит отметить, что Макгрегор не в первый раз провоцирует конфликт с блогером. Ранее ирландец уже называл его «маленьким мерзким результатом инцеста», но также удалил все записи об этом. Позже чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски заступился за Хасбика.