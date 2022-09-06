Винер ответила поддержавшей отстранение россиян Касаткиной

«В угоду своим амбициям очерняют страну, которая их вырастила. Это порочный круг. В каждой стране есть свои продажные люди», — заявила она.

5 сентября Касаткина в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак» заявила, что согласна с отстранением российских национальных команд от международных соревнований. По ее мнению, все структуры, которые поддерживаются госфинансированием, должны быть дисквалифицированы.