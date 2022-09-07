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2 часа назад

«Возвращаюсь к работе». Мария Шарапова выложила свежие фотографии

Чемпионат.com

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала новые снимки в своих социальных сетях. Спортсменка, которая 1 июля стала мамой, дала понять, что возвращается к активной деятельности.

«Возвращаюсь к работе»: Шарапова выложила новые фотографии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Возвращаюсь к работе», — подписала она фотографии.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА МАРИИ ШАРАПОВОЙ

За время карьеры Шарапова также завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Около спорта,Мария Шарапова,
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