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3 часа назад

В Москве попытались поджечь «Хрустальный». Видео

Чемпионат.com

В Москве совершена попытка поджечь здание спорткомплекса «Хрустальный» на Профсоюзной улице. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

Сообщается, что неизвестный мужчина подошёл к зданию поздно ночью. В руках у него была бутылка с горючей жидкостью. Предположительно, это был бензин, смешанный с маслом. Злоумышленник вылил её в щель около окна и поджёг. С первого раза сделать это не получилось, и ему пришлось возвращаться, чтобы поджечь жидкость снова. Затем из здания пошёл дым и мужчина убежал. Однако охране быстро удалось потушить пожар.

Напомним, в спортивном комплексе «Хрустальный», в частности, занимаются подопечные заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Около спорта,Видео,Этери Тутберидзе,
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