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5 часов назад

МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов

Газета.Ruиещё 12

Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов. Об этом на пресс-конференции заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов
Фото: 

«Исполком МОК постоянно мониторит ситуацию на Украине. Комитет уже принял санкции и защитные меры, они остаются в силе. Санкции заключаются в том, что на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, международные федерации не должны проводить соревнования в России, все это остается в силе», — приводит слова Адамса РИА «Новости».

Напомним, что в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования по футболу, хоккею, лыжам, волейболу и многим другим.

Около спорта,Марк Адамс,
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