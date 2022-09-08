МОК оставил в силе санкции в отношении российских спортсменов

«Исполком МОК постоянно мониторит ситуацию на Украине. Комитет уже принял санкции и защитные меры, они остаются в силе. Санкции заключаются в том, что на международных соревнованиях не должно быть российских флагов, цветов и символов, международные федерации не должны проводить соревнования в России, все это остается в силе», — приводит слова Адамса РИА «Новости».