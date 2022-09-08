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5 часов назад

Татьяна Навка показала, как отдыхает с Викторией Синициной на яхте в Сочи. Фото

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она показала, как отдыхает на яхте в Сочи с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Викторией Синициной.

Татьяна Навка показала, как отдыхает сна яхте в Сочи
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.

Чемпионат.ком

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.

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