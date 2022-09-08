Татьяна Навка показала, как отдыхает сна яхте в Сочи

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она показала, как отдыхает на яхте в Сочи с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Викторией Синициной.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.

Чемпионат.ком