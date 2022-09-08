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9 часов назад

«Мне они очень понравились». Чемпионка ОИ Мамун одобрила откровенные фото Медведевой для мужского журнала

Матч ТВ

Чемпионка Олимпиады 2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун считает, что двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева может позволить себе откровенные фото для мужского журнала Maxim.

Чемпионка ОИ Мамун оценила откровенные фото Медведевой
Фото: Личный архив Евгении МедведевойЛичный архив Евгении Медведевой

Медведева ранее снялась для журнала в купальнике и топлес.

— Я видела фотографии Жени еще до публикации, когда мы были на Играх в Пекине. Мне они очень понравились. Женя — молодая, красивая, успешная девушка, которая может позволить себе всё, в том числе и такие фото, — сказала Мамун «Чемпионату».

22 летняя Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), двукратная чемпионка России (2016, 2017), двукратная победительница финалов Гран при (2015, 2016), победительница чемпионата мира среди юниоров (2015), победительница финала Гран при среди юниоров (2014).

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