Чемпионка ОИ Мамун оценила откровенные фото Медведевой

— Я видела фотографии Жени еще до публикации, когда мы были на Играх в Пекине. Мне они очень понравились. Женя — молодая, красивая, успешная девушка, которая может позволить себе всё, в том числе и такие фото, — сказала Мамун «Чемпионату».