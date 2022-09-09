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2 часа назад

Тарасова заявила, что МОК признал свою зависимость от политиков в вопросе допуска россиян

ТАССиещё 5

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) признал свою зависимость от политиков, объясняя решение не допускать российских спортсменов к международным соревнованиям. Такое мнение ТАСС в пятницу высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова жестко прошлась по новому заявлению МОК
Фото: ТАССТАСС

В четверг директор по коммуникациям МОК Марк Адамс сообщил, что исполком организации продлил санкции в отношении российского спорта в связи с событиями на Украине. Рекомендацию не допускать спортсменов России и Белоруссии к международным стартам организация считает "защитными мерами" в связи с вмешательством правительств ряда стран в дела международных спортивных организаций и национальных олимпийских комитетов.

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"Чтобы защитить соревнования от полной политизации, мы были вынуждены принять соответствующие меры", - отметил Адамс.

"Если страны не пускают наших спортсменов, то претензии нужно предъявлять этим странам, а не нашим спортсменам, почему они должны страдать? - сказала Тарасова. - Нашим спортсменам не мешает и никогда не мешало ездить на соревнования. Поэтому их доводы звучат несколько смешно. Они сами расписываются в том, что без политики они не могут и шага сделать".

Собеседница агентства считает, что отстранение россиян делает многие международные соревнования несправедливыми. "Результаты соревнований будут нечестными и неблагородными, потому что они не допускают сильнейших, - отметила она. - Как говорят в народе, там хотят, чтобы выигрывали другие - с нами бороться и выигрывать тяжело".

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство спортивных федераций согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта. Большинство всероссийских федераций при согласовании с Минспортом и Олимпийским комитетом России объявили о намерении подачи исков в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Около спорта,Марк Адамс,Татьяна Тарасова,
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