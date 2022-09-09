«Ее будет не хватать»: Гретцки — о смерти Елизаветы II

Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки прокомментировал смерть королевы Великобритании Елизаветы II.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Отметим, что в октябре 2002 года Гретцки и Елизавета II провели символическое вбрасывание перед матчем Национальной хоккейной лиги между «Ванкувер Кэнакс» и «Сан-Хосе Шаркс».

«Любимая всеми. Её будет не хватать. Это был отличный вечер для меня и моей семьи. Спасибо, «Ванкувер», – написал Гретцки в одной из своих соцсетей, приложив совместное фото с королевой.

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