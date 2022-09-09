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2 часа назад

Мария Шарапова впервые появилась на публике после родов

Газета.Ru

Российская теннисистка Мария Шарапова впервые вышла в свет после родов. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.

Шарапова впервые появилась на публике после родов
Фото: газета.ruгазета.ru

В минувший четверг, 8 сентября, Мария Шарапова посетила полуфинальные матчи Открытого чемпионата США по теннису. Бывшая первая ракетка мира также побывала в студии спортивного телеканала ESPN, где, помимо US Open 2022, обсуждалось завершение карьеры Серены Уильямс.

Для своего первого официального выхода в свет после родов Мария Шарапова выбрала черную кружевную рубашку, брюки-палаццо с высокой талией и туфли на устойчивом каблуке.

В июле этого года 35-летняя Мария Шарапова впервые стала мамой. У теннисистки и ее жениха — британского миллионера и давнего друга принцев Уильяма и Гарри Александра Гилкса — родился сын, которого они назвали Теодором.

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