Шарапова впервые появилась на публике после родов

Российская теннисистка Мария Шарапова впервые вышла в свет после родов. Соответствующие снимки появились в фотобанке Getty Images.

Фото: газета.ru газета.ru

В минувший четверг, 8 сентября, Мария Шарапова посетила полуфинальные матчи Открытого чемпионата США по теннису. Бывшая первая ракетка мира также побывала в студии спортивного телеканала ESPN, где, помимо US Open 2022, обсуждалось завершение карьеры Серены Уильямс.

Для своего первого официального выхода в свет после родов Мария Шарапова выбрала черную кружевную рубашку, брюки-палаццо с высокой талией и туфли на устойчивом каблуке.