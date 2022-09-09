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4 часа назад

Легкоатлетка Клишина заявила, что у ее сына не будет российского паспорта

Газета.Ruиещё 2

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, которая проживает в США, заявила, что у ее сына Филиппа, появившегося на свет минувшим летом, не будет гражданства Российской Федерации.

Легкоатлетка Клишина: у сына не будет российского паспорта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня грин-карта и пока что получать паспорт в планах нет. У сына американский паспорт, я рожала здесь, поэтому он идет по умолчанию.

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Российский паспорт получать не планируем. У него уже есть два паспорта, а три гражданства нельзя. Я считаю, что для будущего американский и европейский паспорта будут ему полезнее. Что касается России, то мы точно будем ездить туда. А так как я — русская мама, ребенок быстро и просто получит визу. С которой сможет спокойно три года путешествовать по нашей стране. Так что мы поступили рационально», — сообщила Клишина «Спорт-Экспрессу».

Клишина, серебряная медалистка чемпионата мира 2017 года и двукратная чемпионка Европы, с 2013 года живет и тренируется в США. Спортсменка пропускает нынешний сезон из-за рождения ребенка.

Ранее она заявила, что никогда бы не вышла замуж за американца.

«Мой муж — ни русский, ни американец. Больше не скажу ничего. Одно только — девять лет назад, когда переехала в Америку, для себя на 99,9% знала, что моим мужем или молодым человеком не будет американец, потому что мы не сойдемся менталитетами. Изначально такая установка была у меня в голове. Конечно, что-то в итоге могло поменяться, но нет», — сказала Клишина.

Около спорта,Дарья Клишина,
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