Легкоатлетка Клишина: у сына не будет российского паспорта

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, которая проживает в США, заявила, что у ее сына Филиппа, появившегося на свет минувшим летом, не будет гражданства Российской Федерации.
«У меня грин-карта и пока что получать паспорт в планах нет. У сына американский паспорт, я рожала здесь, поэтому он идет по умолчанию.
Российский паспорт получать не планируем. У него уже есть два паспорта, а три гражданства нельзя. Я считаю, что для будущего американский и европейский паспорта будут ему полезнее. Что касается России, то мы точно будем ездить туда. А так как я — русская мама, ребенок быстро и просто получит визу. С которой сможет спокойно три года путешествовать по нашей стране. Так что мы поступили рационально», — сообщила Клишина «Спорт-Экспрессу».
Клишина, серебряная медалистка чемпионата мира 2017 года и двукратная чемпионка Европы, с 2013 года живет и тренируется в США. Спортсменка пропускает нынешний сезон из-за рождения ребенка.
Ранее она заявила, что никогда бы не вышла замуж за американца.
«Мой муж — ни русский, ни американец. Больше не скажу ничего. Одно только — девять лет назад, когда переехала в Америку, для себя на 99,9% знала, что моим мужем или молодым человеком не будет американец, потому что мы не сойдемся менталитетами. Изначально такая установка была у меня в голове. Конечно, что-то в итоге могло поменяться, но нет», — сказала Клишина.