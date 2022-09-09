Легкоатлетка Клишина: у сына не будет российского паспорта

Российский паспорт получать не планируем. У него уже есть два паспорта, а три гражданства нельзя. Я считаю, что для будущего американский и европейский паспорта будут ему полезнее. Что касается России, то мы точно будем ездить туда. А так как я — русская мама, ребенок быстро и просто получит визу. С которой сможет спокойно три года путешествовать по нашей стране. Так что мы поступили рационально», — сообщила Клишина «Спорт-Экспрессу».