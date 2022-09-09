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31 минуту назад

​Роналду отреагировал на смерть королевы Елизаветы II

Евро-футбол.Ру

В Великобритании скорбят по королеве Елизавете II. Матчи ближайшего тура Премьер-лиги были перенесены на более поздний срок, о чём было объявлено в пятницу.

На уход из жизни Елизаветы II отреагировал звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«На протяжении всех своих лет в Премьер-лиге я чувствовал вечную любовь Великобритании к своей королеве.

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Я отдаю дань уважения её памяти и оплакиваю эту невосполнимую утрату вместе со страной, которую я привык называть своим домом. Мои мысли и молитвы с королевской семьей», - написал Роналду в социальных сетях.

Криштиану Роналду остался в «Манчестер Юнайтед», хотя летом ходили слухи о его возможном уходе в другой клуб. В сезоне 2022/2023 Роналду до сих пор не отметился результативным действием, что очень огорчает поклонников звёздного португальского футболиста.

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