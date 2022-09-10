Путин в Лужниках пообщался с российскими боксерами

Президент России Владимир Путин познакомился с лучшими отечественными боксерами, узнав от них о важных событиях в этом виде спорта.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава государства в субботу побывал в новых международных Центре самбо и Центре бокса в "Лужниках", подробно осмотрел их помещения, пообщался со спортсменами.

Видео дня

"Нравится?" - поинтересовался Путин у боксеров и, получив восторженные подтверждения, согласился: "Супер, да". "Это не дом, это дворец", - поправил мэр Москвы Сергей Собянин одного из спортсменов. "Теперь это наш дом просто", - объяснили они.

Высокопоставленным гостям рассказали, что в новых центрах есть все необходимое как для тренировок, так и для отдыха и медицинской реабилитации.

Путин познакомился с боксером из Красноярского края Марком Петровским, который в 2021 году в весовой категории свыше 92 килограммов завоевал титул чемпиона мира и получил тогда поздравление президента. "Сразу чувствуется, что богатырь", - заметил глава государства. "Очень приятно было от вас телеграмму получить", - поблагодарил Петровский. Президенту рассказали, что спортсмен "только что женился". "Мы тебя поздравляем! Счастья самое главное! Видишь, как все кстати: и дворец, и свадьба, и День города", - одобрил Путин.

Президенту представили и Екатерину Пальцеву, чемпиона мира 2019 года, чемпиона Европы 2018 года, которая нынешним летом одержала победу на соревнованиях "Байкал-2022". "У кого выиграла в финале?" - спросил глава государства. "Представительница Индии. На мировой арене они показывают хороший бокс, привозят много призовых мест, поэтому мне было тяжело, но скорее психологически, потому что я была дома и нельзя было подкачать", - рассказала спортсменка. Путин поздравил Пальцеву, пожелав ее дальнейших побед. "Молодцы!" - похвалил он всех боксеров, поздравил их с Днем города и открытием нового спортивного центра.

Строительство нового спортивного комплекса было завершено в нынешнем году, семиэтажное здание площадью 45,6 тыс. кв. м объединяет под одной крышей оба центра. Основная архитектурная особенность здания - наклонный стеклянный потолок с оптическим эффектом и витражное остекление, которые позволят наблюдать за тренировками даже с улицы. Такой архитектурный прием на спортивном объекте Москвы используется впервые. Новое спортивное сооружение станет одним из главных центров развития самбо и бокса в России.