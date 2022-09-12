Экс-боксер Рой Джонс–младший решил обратиться к Путину

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс – младший заявил, что лично готов попросить президента России Владимира Путина об обмене осужденной баскетболистки Бриттни Грайнер.
«Если я поеду в Россию, и они не договорятся, я лично пойду к господину Путину. Я слышал, что они пытаются совершить обмен заключенными. Если обмен не произойдет, я попробую сделать что-то сам. Имейте в виду, я дипломатичный человек. Я не лезу в политику, но друзья есть друзья.
Давайте сохранять оптимизм. Поскольку я знаком с Путиным, я обязан ей, ее семье и моей стране. Я должен лично спросить его, получится ли ее обменять», — приводит слова Джонса-младшего LVSportsBiz.
Напомним, что 5 марта Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля, служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.
Грайнер приговорили к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Сообщалось, что американка может стать частью обмена заключенными между Россией и США.