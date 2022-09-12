Экс-боксер Рой Джонс–младший решил обратиться к Путину

«Если я поеду в Россию, и они не договорятся, я лично пойду к господину Путину. Я слышал, что они пытаются совершить обмен заключенными. Если обмен не произойдет, я попробую сделать что-то сам. Имейте в виду, я дипломатичный человек. Я не лезу в политику, но друзья есть друзья.