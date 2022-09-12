Лайшев назвал Путина «самым мощным политиком эпохи»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в беседе со Sports.ru назвал президента России Владимира Путина «самым мощным политиком эпохи».
Он отметил, что это не только его слова, но и людей во всех западных и восточных странах, где он был.
Лайшев рассказал, что лично встречался и «один на один общался» с Путиным в Бочаровом Ручье, где центр проводил соревнования.
«Я до сих пор не могу осознать, что я коснулся этой личности, этого человека, у которого нашлось для меня время, для личной беседы. И я очень дорожу этим. Для себя, для своего рода, для своих детей, которые будут после меня, я всегда буду гордиться тем, что я общался с таким гением, как Путин», — поделился президент «Самбо-70».
Лайшев назвал президента России «своим человеком», указав на наличие у него звания мастера спорта СССР по самбо, и подчеркнул, что «поступал бы так же, как и глава РФ сегодня во всех отношениях».