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39 минут назад

Лайшев назвал Путина «самым мощным политиком эпохи»

Елена Прошина

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в беседе со Sports.ru назвал президента России Владимира Путина «самым мощным политиком эпохи».

Лайшев назвал Путина «самым мощным политиком эпохи»
Фото: телеграм-канал "Sports.ru"телеграм-канал "Sports.ru"

Он отметил, что это не только его слова, но и людей во всех западных и восточных странах, где он был.

Лайшев рассказал, что лично встречался и «один на один общался» с Путиным в Бочаровом Ручье, где центр проводил соревнования.

«Я до сих пор не могу осознать, что я коснулся этой личности, этого человека, у которого нашлось для меня время, для личной беседы. И я очень дорожу этим. Для себя, для своего рода, для своих детей, которые будут после меня, я всегда буду гордиться тем, что я общался с таким гением, как Путин», — поделился президент «Самбо-70».

Лайшев назвал президента России «своим человеком», указав на наличие у него звания мастера спорта СССР по самбо, и подчеркнул, что «поступал бы так же, как и глава РФ сегодня во всех отношениях».

Около спорта,Ренат Лайшев,Владимир Путин,
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