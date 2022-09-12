Лайшев назвал Путина «самым мощным политиком эпохи»

«Я до сих пор не могу осознать, что я коснулся этой личности, этого человека, у которого нашлось для меня время, для личной беседы. И я очень дорожу этим. Для себя, для своего рода, для своих детей, которые будут после меня, я всегда буду гордиться тем, что я общался с таким гением, как Путин», — поделился президент «Самбо-70».